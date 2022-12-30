Минобороны сообщило о заблокированном в тылу иностранном оружии для ВСУ

Российские военные 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, отчиталось Минобороны России.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В результате удара прекращено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также переброска резервных сил из западных регионов страны. Кроме того, поставленные для украинских войск иностранные вооружения заблокированы в тылу.

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