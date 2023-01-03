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Telegraph узнал о планах Британии признать иранский КСИР террористическим

Telegraph: Британия объявит иранский КСИР террористической организацией в ближайшие недели

Британские власти собираются признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Власти объявят об этом решении в течение нескольких ближайших недель, пишет издание. За признание КСИР террористической организацией, по его данным, выступают в том числе глава британского МВД Суэлла Браверман и ее заместитель, министр безопасности Том Тугендхат.

В случае, если КСИР внесут в список террористических организаций, ношение его символики, поддержка деятельности, принадлежность к корпусу и участие в его мероприятиях станут уголовно наказуемыми преступлениями, отмечает газета.

Генеральный директор британской службы контрразведки MI5 Кен МакКаллум в ноябре заявил, что представители КСИР только за январь 2022 года предприняли десять попыток похитить или убить живущих в Великобритании лиц, критикующих власти Ирана. Он обвинил Тегеран в создании угроз для страны за счет подконтрольных спецслужб.

КСИР — это элитное подразделение Вооруженных сил Ирана. Корпус создали в 1979 году после исламской революции в стране. Структурно он входит в состав иранских вооруженных сил, но имеет самостоятельные ВВС, ВМС, бронетехнику, ракетные войска.

США в 2019 году признали КСИР террористической организацией и ввели против него санкции. Ограничения в отношении связанных с ним лиц также вводили Канада и сама Великобритания.

Теги
КСИР Иран Великобритания террористическая организация Telegraph
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