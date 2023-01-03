Telegraph узнал о планах Британии признать иранский КСИР террористическим

Британские власти собираются признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Власти объявят об этом решении в течение нескольких ближайших недель, пишет издание. За признание КСИР террористической организацией, по его данным, выступают в том числе глава британского МВД Суэлла Браверман и ее заместитель, министр безопасности Том Тугендхат.

В случае, если КСИР внесут в список террористических организаций, ношение его символики, поддержка деятельности, принадлежность к корпусу и участие в его мероприятиях станут уголовно наказуемыми преступлениями, отмечает газета.

Генеральный директор британской службы контрразведки MI5 Кен МакКаллум в ноябре заявил, что представители КСИР только за январь 2022 года предприняли десять попыток похитить или убить живущих в Великобритании лиц, критикующих власти Ирана. Он обвинил Тегеран в создании угроз для страны за счет подконтрольных спецслужб.

КСИР — это элитное подразделение Вооруженных сил Ирана. Корпус создали в 1979 году после исламской революции в стране. Структурно он входит в состав иранских вооруженных сил, но имеет самостоятельные ВВС, ВМС, бронетехнику, ракетные войска.

США в 2019 году признали КСИР террористической организацией и ввели против него санкции. Ограничения в отношении связанных с ним лиц также вводили Канада и сама Великобритания.