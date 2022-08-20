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CNN узнал о смягчении требований Ирана для восстановления ядерной сделки

По данным источников CNN, Иран отказался от требования отмены санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции. О том, что сделка может быть заключена в ближайшие недели, ранее говорил представитель МИДа Михаил Ульянов
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Иран отказался от требования отмены санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В то же время, по данным источников CNN, Иран хочет добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки. Это требование, по оценкам собеседников телеканала, «может замедлить процесс, но сейчас, похоже, наблюдается больший импульс, чем в прошлом году».

Газета Politico ранее сообщила, что Евросоюз на переговорах по СВПД внес предложение ослабить санкции против КСИР. В то же время, спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

Корпуса стражей исламской революции — элитное спецподразделение иранских вооруженных сил созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов.

КСИР с 2017 года находится в санкционном списке США, который подразумевает, что организация осуществляет террористическую деятельность либо оказывает поддержку террористам (SDGT, Specially Designated Global Terrorist).

Как ранее уточнили источники Al Jazeera, предложение ЕС по восстановлению СВПД предусматривает отмену санкций против 17 иранских банков и 150 экономических структур, снятие запрета на экспорт иранской нефти (через 120 дней после подписания Тегеран сможет экспортировать 2,5 млн баррелей нефти ежедневно), а также возвращение Тегерану $7 млрд замороженных иранских средств.

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Фото: Ahmad Halabisaz / Zuma / ТАСС

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

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Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня, однако стороны не смогли достичь соглашения.По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным».

16 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что стороны могут в ближайшие недели реанимировать сделку. «Сделка может состояться уже в ходе текущей недели. Вчерашнее развитие событий показывает, что это действительно может произойти. Ну если не на этой, то на следующей, но в ближайшее время», — сказал он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Иран КСИР СВПД санкции ядерная сделка
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