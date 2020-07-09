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Гибель Сулеймани ,  
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Великобритания продлила санкции в отношении убитого иранского генерала

В Лондоне решили оставить в силе блокировку счетов генерала, которого убили еще в начале января
Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Отвечающее за санкционную политику подразделение Министерства финансов Великобритании продлило санкции в отношении иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада.

В соответствии с документом, который опубликовало ведомство, помимо Сулеймани санкции продлены в отношении еще четырех иранцев, которые подозреваются в террористической деятельности и финансировании терроризма.

В бумаге указывается, что Сулеймани больше не является командиром элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, поскольку он умер. Однако из санкционного списка его не вычеркнули. Фактически это означает, что в случае наличия у генерала заблокированных банковских счетов, они по-прежнему должны быть заморожены, и никто не сможет ими воспользоваться.

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Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Решение о проведении операции Трамп принял, не советуясь с конгрессом. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Ситуация с убийством Сулеймани привела к разногласиям Трампа с конгрессом. Законодатели приняли резолюцию, которая ограничила полномочия президента в использовании вооруженных сил против Тегерана. Сам президент такую постановку вопроса посчитал оскорбительной для себя и наложил на резолюцию вето.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф позже рассказал в интервью NBC News, что после убийства Сулеймани Тегеран и Вашингтон были очень близки к войне. Однако он указал, что при ответном ударе по американской базе под Багдадом задачей Ирана было не убить военнослужащих США, а показать решимость Тегерана ответить на смерть своих граждан.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Касем Сулеймани
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