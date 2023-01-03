Экс-советник Трампа предложил поставить под вопрос членство Турции в НАТО

Вопрос о членстве Турции в НАТО следует рассмотреть повторно, если президентом страны в 2023 году вновь будет избран действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для британской газеты The Telegraph.

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2024 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран», — написал он.

Следующие президентские выборы должны пройти в Турции в середине июня 2023 года. В июне 2022 года Эрдоган объявил о намерении вновь баллотироваться на пост, а правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула его кандидатом от Народного альянса.

Народный альянс — это коалиция правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной ультраправой Партии националистического движения (ПНД).

Следующий президентский срок, если Эрдоган вновь выиграет выборы, станет для него третьим. Согласно Конституции Турции, президент может избираться на этот пост не более двух раз подряд, срок полномочий составляет пять лет.

В 2017 году в Турции прошел референдум, по итогам которого в документ внесли поправки. Они обнулили количество президентских сроков и разрешили главе государства одновременно занимать должность премьер-министра. Также президент получил право распускать парламент, назначать правительство и выдвигать кандидатов на посты судей.

Турция является членом НАТО. Она выступает против присоединения Швеции и Финляндии к блоку. Это создает государствам препятствие, так как для членства необходимо согласие всех стран альянса.

Анкара обвиняет Хельсинки и Стокгольм в пособничестве терроризму, так как в Швеции и Финляндии находили убежище представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция считает террористической.

Стороны договорились о выдаче Турции членов РПК и закрытии всех организаций, связанных с ее структурами, на территории Швеции и Финляндии.Однако в конце ноября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что обеим странам по-прежнему нужно принять серию мер для выполнения этого соглашения, чтобы вступить в НАТО. «Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиции и правовых норм», — уточнил он. Претензии, по словам министра, в основном касаются Швеции.