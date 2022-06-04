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Политика ,  
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Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана на пост президента в 2023 году

Президентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года, Эрдоган будет представлять Народный альянс, куда входит правящая Партия справедливости и развития
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь объединения Омер Челик на пресс-конференции по итогам партийного съезда, передает Gurses Gazetesi.

«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган является кандидатом от Народного альянса на выборах, которые состоятся в 2023 году», — сказал он.

Народный альянс — это коалиция правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной ультраправой Партии националистического движения (ПНД).

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Фото:Александр Патрин / ТАСС

Президентские и парламентские выборы в Турции должны пройти в июне 2023 года. По данным газеты, турецкая оппозиция до сих пор не представила своего кандидата.

Ранее, 1 июня, лидер Партии будущего и бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил в интервью газете Karar, что из блок шести оппозиционных партий, который он представляет, выдвинет на выборы единого кандидата.

Впервые Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. Присягу на второй президентский срок он принес в 2018 году. Тогда выборы также проходили в июне, Эрдоган выиграл их с результатом в 52,59% голосов. Перед инаугурацией турецкого президента, 8 июля, по всей стране уволили более 18 тыс. государственных служащих. Свою деятельность также прекратили 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал.

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Согласно Конституции Турции, президент может избираться на этот пост не более двух раз подряд, срок полномочий составляет пять лет. В 2017 году по итогам референдума в документ внесли поправки, которые обнулили количество сроков и разрешили главе государства одновременно занимать пост премьер-министра. Также президент получил право распускать парламент, назначать правительство и выдвигать кандидатов на посты судей.

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Теги
Татьяна Зыкина
Реджеп Тайип Эрдоган президентские выборы Турция
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