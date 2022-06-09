Эрдоган объявил, что баллотируется в президенты от Народного альянса

Президентские выборы пройдут в Турции в середине июня 2023 года, сообщил действующий президент. Кандидат от оппозиционного альянса еще не определен

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что баллотируется на пост главы государства от Народного альянса, сообщает Anadolu.

«Я — кандидат от Народного альянса», — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что президентские выборы состоятся в середине июня 2023 года.

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Народный альянс — избирательный союз, созданный в феврале 2018 года Партией справедливости и развития (партия Эрдогана) и ультраправой Партией националистического движения. Он был сформирован для участия в выборах 2018 года и объединил силы, поддерживающие переизбрание Эрдогана. В мае 2018 года был создан оппозиционный Национальный альянс, который объединил Народно-республиканскую партию, «Хорошую партию», «Партию счастья» и Демократическую партию.

Кандидат от Национального альянса пока не определен. Не исключено, что им может стать лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Однако в альянсе обеспокоены, что в таком случае шансы на победу будут незначительны (предыдущие выборы Кылычдароглу проигрывал), пишет En Son Haber.

В начале июня официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что партия выставила кандидатуру Эрдогана от Народного альянса.

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Впервые Эрдоган стал президентом в 2014 году. В 2018-м он был переизбран на второй срок. Согласно Конституции республики, один человек может избираться на пост главы государства не более двух раз подряд, срок полномочий составляет пять лет. В 2017 году по итогам референдума в Основной закон внесли поправки, которые обнулили количество сроков.