Глава МИД Турции негативно оценил отказ Швеции выдать журналиста

Мевлют Чавушоглу (Фото: Getty Images)

Анкара негативно оценивает решение шведского суда не экстрадировать в Турцию журналиста Бюлента Кенеша, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Тот факт, что наш запрос на экстрадицию Бюлента Кенеша не удовлетворили, является очень негативным проявлением. Сейчас мы хотим увидеть конкретные шаги», — сказал глава МИДа (цитата по Milliyet).

Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию гражданина Турции 19 декабря. Суд пояснил, что выдача невозможна, так как речь идет о «так называемых политических преступлениях» и есть риск «преследования, основанного на политических взглядах», по возвращении экстрадированного на родину. По данным шведского агентства TT, человек, которого Стокгольм отказался выдать, — 55-летний турецкий журналист Бюлент Кенеш, в прошлом редактор англоязычной газеты Today's Zaman. Владельцы издания были связаны с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который, по версии Анкары, был вдохновителем попытки военного переворота в июле 2016 года, отмечает Associated Press. Структура Гюлена ФЕТО считается в Турции террористической. Кенеш находился в Швеции как беженец.

Выдача Турции граждан, которых она считает террористами, — ключевое требование Анкары для ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В конце ноября Чавушоглу заявил о сохраняющихся претензиях к Хельсинки и Стокгольму: они «не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций».

В начале декабря Швеция передала Турции члена «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической) Махмута Тата. Он подавал прошение на убежище в Швеции в 2015 году, но получил отказ.