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Военный комитет НАТО обсудит конфликты на Украине и в Косово

Военный комитет НАТО обсудит конфликты на Украине и в Косово на встрече 18–19 января

Высший военный орган НАТО, Военный комитет, проведет личную встречу 18–19 января в Брюсселе, сообщается в сообщении альянса.

В совещании примут участие командующие силами обороны государств, входящих в НАТО, а также их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции, чье вступление в альянс еще не ратифицировано. Руководить собранием будет председатель Военного комитета адмирал Роб Бауэр.

Участники встречи обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза, в том числе конфликт на Украине и поддержку Киева со стороны альянса, а также гуманитарную и военную миссию НАТО в Ираке по оказанию помощи в «обеспечении большей стабильности, создании институтов безопасности и обороны, искоренении терроризма».

Начальники штабов обороны также встретятся со своими партнерами по международной миссии в Косово — Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной. Обсуждение сосредоточится на ситуации на местах, обстановке в плане безопасности и миссии СДК.

«Силы для Косово» (Kosovo Force, KFOR) — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово с 1999 года. Сейчас на территории частично признанной республики размещены 3,8 тыс. военнослужащих альянса. 1 января глава Косово Альбин Курти выступил за увеличение численности контингента альянса из-за сохраняющейся напряженности на севере региона, населенном сербами.

В Косово проживают около 1,8 млн человек, преимущественно этнические албанцы. На севере Косово живут 50 тыс. сербов из общего количества сербского населения в 120 тыс. Сербские жители северной части Косово не считают республику независимой, называя ее автономным краем Сербии.

Конфликт в Косово продолжается уже более 20 лет, о независимости от Сербии в республике объявили в 1991 году. В 2008 году независимость Косово признали несколько стран Европы, в том числе Франция, Великобритания и Германия, а также США. Россия и ряд других стран заявили, что независимость Косово не признают.

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Ситуация в Косово и отношения с Сербией обострились из-за ареста в республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Жители севера республики начали возводить в районах проживания баррикады, сербские войска 26 декабря были приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича, спустя три дня режим был отменен.

Силы безопасности Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия миссии СДК. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест.

Военный комитет НАТО обсудит конфликты на Украине и в Косово
Военный комитет НАТО обсудит конфликты на Украине и в Косово

Теги
Военная операция на Украине НАТО Брюссель Косово
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