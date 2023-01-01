Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава региона уточнил, что в ночь на 1 января был поврежден энергетический объект. По предварительной информации, пострадавших нет

Украинские военные используют прожекторы для поиска беспилотников в небе над городом (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киевской области в новогоднюю ночь был поврежден объект энергетики, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Алексей Кулеба.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры. На месте работают экстренные службы», — написал он. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого власти ряда областей и городов сообщили о работе ПВО и взрывах. В частности, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице взрывы были в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. В результате один человек погиб, еще 20 получили ранения.

Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в регионе. Позднее он уточнил, что в области сейчас «громко». ПВО работала также в Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко также сообщал об обстрелах Запорожья и Хмельницкого. В Хмельницком под ракетный удар попал военный объект, повреждена техника, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий. По его словам, госпитализированы восемь мирных жителей.

В энергокомпании ДТЭК предупреждали об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. По словам Кличко, в городе без света остались 30% жителей из-за аварийных отключений.