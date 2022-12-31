В Киеве произошли взрывы
Кличко: в Киеве слышны взрывы
Взрывы произошли в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах, сообщил глава города
Виталий Кличко
В Киеве слышны взрывы, сообщил глава города Виталий Кличко.
Один из взрывов, по его словам, раздался между жилыми домами в Соломенском районе.
Кроме того, взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. «Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места», — написал он в телеграм-канале.
31 декабря по всей Украине, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в регионе. ПВО работала также в Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях. О подлете ракет сообщали власти Хмельницкой и Сумской областей.
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