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Pittsburgh Post-Gazette узнала о тайном звонке Зеленского в сенат США

Pittsburgh Post-Gazette: перед визитом в США Зеленский тайно позвонил сенатору Макконнеллу
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

За день до своего визита в США 21 декабря украинский президент Владимир Зеленский тайно позвонил лидеру республиканцев в сенате Митчу МакКоннеллу, в том числе чтобы добиться помощи в передаче конфискованных активов россиян на восстановление Украины, пишет The Pittsburgh Post-Gazette со ссылкой на три анонимных источника.

Через два дня после звонка и на следующий день после визита Зеленского, 22 декабря, конгресс США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, который включал специальное положение, позволяющее передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине. За принятие такой поправки выступали, в частности, республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус.

The Washington Post в конце октября писала, что группа республиканцев из сената и палаты представителей конгресса выступила против такого положения. Собеседник газеты сказал что такая мера не приведет к изменению политики Москвы, в отличие от введения потолка цен на российскую нефть.

В Евросоюзе тоже рассматривают конфискацию российских активов в пользу Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце ноября предложила создать фонд, который объединит как активы Центробанка, так и активы российских бизнесменов, заблокированные из-за санкций. Средства этого фонда можно было бы инвестировать, а доход от этих инвестиций направить на выплату компенсаций Украине, считает она.

Такие действия и заявления вызывают резкую критику с российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что конфискация станет «ничем иным как посягательством на собственность», что разрушит «основы основ» для принятой в мире системы экономических отношений. МИД пообещал принять ответные меры, если произойдет конфискация российских активов или резервов.

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конфискация США Владимир Зеленский Сенат США

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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