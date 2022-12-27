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МИД Украины обвинил Орбана в патологическом пренебрежении к Киеву

МИД Украины: заявления Орбана демонстрируют его патологическое пренебрежение к Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют «патологическое пренебрежение» к Украине и его политическую близорукость, говорится на сайте МИД Украины.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость», — заявило ведомство.

В украинском МИДе считают, что Орбан косвенно «призывает Украину к поражению». В ведомстве утверждают, что это привело бы к «прямой угрозе» для Венгрии со стороны России.

МИД Украины призвал Орбана использовать связи с Москвой для прекращения боевых действий.

Ранее 24 декабря венгерский премьер допустил, что конфликт на Украине может продлится десятилетия. Премьер Венгрии подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено. При этом он сказал, что сама Украина никогда не откажется от части своих территорий ради мира и безопасности.

С начала военной операции на Украине Орбан не раз выступал с позиций, которые вызывали критику в Киеве. В частности, он заявил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

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