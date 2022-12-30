Кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов на два года

Правительство продлило порядок эксплуатации зарубежных самолетов в России на два года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство на два года продлило действие порядка эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками, введенного на фоне санкций, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов <...> продлены еще на два года», — сказано в сообщении.

Решение позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, что поможет поддерживать достаточный объем пассажирских перевозок.

Правительство утвердило порядок эксплуатации иностранных самолетов, взятых в лизинг или в аренду, в марте, на фоне введения санкций. Часть из них предусматривала запрет предоставлять России самолеты, агрегаты и запчасти к ним, а также услуги страхования. Также санкции накладывали ограничения на техническое обслуживание машин.

Продленные правительством нормы позволят авиаперевозчикам в течение пяти дней регистрировать права собственности на используемые самолеты и вносить их в соответствующий реестр так же, как это было в 2022 году. Страховать, перестраховывать и производить техническое обслуживание воздушных судов будут на территории России.

Всего в России находится более 600 самолетов, которые ранее были зарегистрированы в реестрах иностранных государств и использовались российскими авиакомпаниями.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для гражданской авиации России. Так же поступили Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Канада и другие государства. Россия ответила на это зеркально, запретив самолетам из 36 стран полеты над своей территорией без специального разрешения. Позднее иностранные государства, где были зарегистрированы используемые российскими перевозчиками самолеты, начали приостанавливать летные сертификаты лайнеров, находившихся в лизинге. Крупнейшие лизингодатели, соблюдая европейские санкции, разорвали контракты с российскими перевозчиками, поэтому авиалинии должны были вернуть им все самолеты. Впоследствии лизингодатели стали задерживать иностранные самолеты российских авиакомпаний в иностранных воздушных гаванях, и те отказались от полетов за границу.

В конце декабря Росавиация сообщила, что специалисты проверили 90% иностранных бортов на соответствие требованиям безопасности и выдали сертификаты летной годности. Правительство продлило сроки действия сертификатов, истекших между 1 марта и 31 декабря 2022 года, до конца 2023 года.