Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных лайнеров

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В России продлили действие сертификатов летной годности для гражданских самолетов зарубежного производства, следует из соответствующего постановления правительства.

«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией. — РБК), продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

27 декабря Росавиация сообщила, что провела оценку летной годности 90% от общего числа самолетов, которые прежде были зарегистрированы в реестрах других стран, но эксплуатировались российскими авиакомпаниями. Все они после проверки получили соответствующие сертификаты, добавили в агентстве. Осталось оценить только те лайнеры, которые находятся на ремонте или на очередном техническом обслуживании. С сентября до конца 2022-го Росавиация проверила около 600 самолетов.

В конце февраля Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям. В связи с этим крупнейшие зарубежные авиапроизводители, Boeing и Airbus, прекратили техподдержку российских авиаперевозчиков. На тот момент в России более 80% самолетов были импортными.

Кроме того, из-за ограничений иностранные компании стали требовать у отечественных авиакомпаний вернуть взятые в лизинг самолеты, по этой причине перевозчики приостанавливали полеты за рубеж — там воздушные суда могли арестовать. Росавиация сообщала, что договоры лизинга расторгались в одностороннем порядке.

Позднее авиакомпании решили пополнять свои парки российскими лайнерами. Например, «Аэрофлот» в сентябре подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов российского производства — МС-21, Superjet-NEW и Ту-214. Иностранные самолеты перевозчик, по словам главы компании Сергея Александровского, сможет использовать вплоть до 2030 года и даже после.

Что касается иностранных самолетов, то российские власти решили принудительно, без разрешения собственников, перерегистрировать их в России. В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана сообщил, что спустя полгода после введения санкций российские авиакомпании сняли с регистрации в Бермудском реестре и перерегистрировали в России 201 самолет зарубежного производства. По его словам, на 13 марта в реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими авиакомпаниями, тогда как на начало декабря — 520.