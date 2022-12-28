Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 16:10
В Совфеде оценили идею Медведева запретить въезд «врагам общества» Политика, 23:26
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных лайнеров Общество, 23:21
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 23:15
ExxonMobil оспорила решение ЕС о налоге на сверхприбыль нефтекомпаний Экономика, 23:02
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 22:52
Лавров сообщил об обещании Греции не передавать С-300 другим странам Политика, 22:35
Как учиться без наставников, оценок, лекций и расписания. Тест РБК и Школа 21, 22:29
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Лавров заявил, что Россия не стремится к «ярким наступательным операциям» Политика, 22:07
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 22:06
Путин обсудил с президентом Кубы совместные проекты в энергетике Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
ЦСКА победил лидера КХЛ благодаря дублю Окулова за шесть минут Спорт, 21:57
Вучич попросил сербов в Косово уйти с баррикад под гарантии США и ЕС Политика, 21:49
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 21:43
Война санкций ,  
0 

Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных лайнеров

Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных лайнеров до конца 2023 года
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

В России продлили действие сертификатов летной годности для гражданских самолетов зарубежного производства, следует из соответствующего постановления правительства.

«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией. — РБК), продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

27 декабря Росавиация сообщила, что провела оценку летной годности 90% от общего числа самолетов, которые прежде были зарегистрированы в реестрах других стран, но эксплуатировались российскими авиакомпаниями. Все они после проверки получили соответствующие сертификаты, добавили в агентстве. Осталось оценить только те лайнеры, которые находятся на ремонте или на очередном техническом обслуживании. С сентября до конца 2022-го Росавиация проверила около 600 самолетов.

В конце февраля Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям. В связи с этим крупнейшие зарубежные авиапроизводители, Boeing и Airbus, прекратили техподдержку российских авиаперевозчиков. На тот момент в России более 80% самолетов были импортными.

Кроме того, из-за ограничений иностранные компании стали требовать у отечественных авиакомпаний вернуть взятые в лизинг самолеты, по этой причине перевозчики приостанавливали полеты за рубеж — там воздушные суда могли арестовать. Росавиация сообщала, что договоры лизинга расторгались в одностороннем порядке.

Позднее авиакомпании решили пополнять свои парки российскими лайнерами. Например, «Аэрофлот» в сентябре подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов российского производства — МС-21, Superjet-NEW и Ту-214. Иностранные самолеты перевозчик, по словам главы компании Сергея Александровского, сможет использовать вплоть до 2030 года и даже после.

Читайте на РБК Pro
Реклама, которая интересна зрителям: в какое шоу встроиться бренду
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
50% россиян не оформляют налоговый вычет, хотя сделать это нетрудно
Медь и голубика: как мировая экономика пострадает от проблем в Перу

Что касается иностранных самолетов, то российские власти решили принудительно, без разрешения собственников, перерегистрировать их в России. В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана сообщил, что спустя полгода после введения санкций российские авиакомпании сняли с регистрации в Бермудском реестре и перерегистрировали в России 201 самолет зарубежного производства. По его словам, на 13 марта в реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими авиакомпаниями, тогда как на начало декабря — 520.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
авиация сертификат самолет
Материалы по теме
«Аэрофлот» вернул часть авансов за поставки самолетов Airbus
Бизнес
Глава «Аэрофлота» — РБК: «Будет сложно возвращаться»
Бизнес
Airbus решила отказаться от титана из России через несколько месяцев
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter