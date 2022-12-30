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В Казахстане допустили подорожание нефти из-за потолка цен для России

BRENT BRENT $87,36 +6,21%
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Введение потолка цен на российскую нефть может спровоцировать рост ее стоимости на рынке, заявил глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам деятельности Министерства энергетики в этом году.

Акчулаков отметил, что Россия и Саудовская Авария выступают крупнейшими производителями и поставщиками нефти на международные рынки. Он добавил, что объем нефти, который ушел с рынка, пытаются заместить другими источниками и сейчас другие страны наращивают добычу. «При резком сокращении и уходе с рынка большого объема нефти цены, как правило, растут», — объяснил министр.

Ранее мнение, что вмешательство в энергетический рынок может привести «к большей дестабилизации рынка», выражал вице-премьер Александр Новак. Он также рассказал, что в России разрабатывается механизм price cap, который позволит запретить применение потолка цен на российскую нефть.

С 5 декабря в странах Запада вступило в силу ограничение на нефть российского производства — $60 за баррель. Его ввели страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия. Только на этом уровне и ниже Россия может продавать нефть, пользуясь услугами поставщиков стран G7. В американском Минфине считают, что это достаточно высокий потолок, чтобы у России сохранялся стимул продолжать поставки топлива на мировые рынки.

27 декабря президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Исключения могут быть сделаны на основании «специального решения» президента.

По мнению Новака, политизация энергетики приведет к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением, потому что ценовой потолок нарушает рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, ведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти. «Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — отметил вице-премьер.

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нефть Казахстан Россия
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