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Британия передала Киеву металлодетекторы и наборы для обезвреживания бомб

Великобритания передала Киеву 1 тыс. металлодетекторов и наборы для обезвреживания бомб
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Великобритания направила Киеву металлодетекторы и наборы для обезвреживания взрывных устройств, сообщило минобороны королевства.

«Великобритания передала Украине более 1000 металлодетекторов [производства компании] Vallon и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь обезвредить минные поля и обезопасить возвращенные территории, жилые дома и инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Минобороны пообещало продолжить помощь Украине в 2023 году.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в декабре призвал страны мира сохранить или увеличить военную и политическую поддержку Украины. В 2023 году Лондон выделит Киеву минимум £2,3 млрд (более $2,7 млрд) помощи и начнет с крупных поставок артиллерии, обещал глава правительства. В канцелярии премьера указывали, что Лондон в следующем году решил передать Украине «сотни тысяч» артиллерийских боеприпасов на сумму £250 млн (около $304 млн).

В 2022 году Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 и системы ПВО, в том числе 125 зенитных орудий, радары и средств радиоэлектронной борьбы, для противодействия беспилотникам, а также другую технику и снаряжение.

Россия критикует западные государства за поставки вооружений Киеву. Они доставят Украине «больше страданий», но не помешают Москве достичь целей спецоперации, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Великобритания Украина военная помощь металлодетекторы
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