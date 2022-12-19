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Британия пообещала поставить Киеву боеприпасы на $304 млн в 2023 году

Британия пообещала поставить Украине «сотни тысяч» боеприпасов на $304 млн в 2023 году

Великобритания поставит Украине «сотни тысяч» артиллерийских боеприпасов в 2023 году в рамках контракта на сумму £250 млн (около $304 млн), следует из заявления канцелярии премьер-министра Риши Сунака перед встречей с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов в Риге.

В канцелярии отмечают, что Сунак собирается призвать лидеров указанных стран продолжать поддерживать или превысить уровень поддержки Украины в 2022 году.

«Его призыв прозвучит после того, как Великобритания объявит, что в следующем году поставит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму £250 млн, который обеспечит постоянный приток важнейших артиллерийских боеприпасов на Украину в течение 2023 года», — говорится в сообщении.

Великобритания, а также США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. Также еще летом Британия начала подготовку украинских военнослужащих, в июле обучение прошли около 7 тыс. военных. Кроме того, еще в конце ноября Сунак говорил, что Лондон сохранит или увеличит в 2023 году оказываемую Украине военную помощь, и обещал поддержку в противовоздушной обороне.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки оружия Киеву. В Кремле подчеркивали, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «накачку» Украины западным оружием. Россия будет считать любые грузы с западным оружием на Украине «законной целью», предупреждал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Теги
Великобритания Риши Сунак Украина боеприпасы поставки оружия Военная операция на Украине
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