Здания Минэнерго Франции закроются для экономии энергии

С 30 декабря по 2 января девять зданий министерства энергетики и экологии Франции будут закрыты в тестовом режиме для экономии электроэнергии. Об этом в эфире телеканала TF1INFO сообщила глава ведомства Аньес Панье-Рюнаше.

Сотрудников министерства попросят по возможности работать из дома, а для личных встреч они смогут воспользоваться зданием Hôtel de Roquelaure, зданием Минобороны или отделением Минэнерго в Анжене. А в зданиях самого министерства на время эксперимента будет прекращена подача энергии.

Как рассказала министр, эксперимент позволить узнать, сколько электроэнергии удастся сэкономить.

Энергетический кризис в Европе начался весной на фоне западных санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине, роста цен на газ и сокращения его поставок из России. В целях экономии топлива в ЕС летом согласовали сокращение потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. А в декабре европейские страны достигли соглашения о потолке цен на газ.