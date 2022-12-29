«Ъ» сообщил об историческом максимуме биржевых цен на электроэнергию

В декабре биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале для коммерческих потребителей достигали исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, пишет «Коммерсантъ», который провел оценку изменения цен по годам.

По данным газеты, рекорд пришелся на 24 декабря. На неделе с 19 по 26 декабря произошел самый значительный рост цен на рынке на сутки вперед — более чем на 20% год к году, до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт•ч, указывает «Ъ». С начала декабря по сравнению с прошлым годом рост составил около 12%, оценивает издание.

«Коммерсантъ» указывает, что скачок цен связан с выводом на ремонт сразу нескольких блоков атомных электростанций. Как заявили газете в «Росэнергоатоме», на плановом ремонте оказались четыре блока мощностью 3,6 ГВт на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской станциях. Кроме того, в течение месяца внепланово останавливались блоки на еще четырех АЭС (Смоленской, Ленинградской, Ростовской, Калининской). Из-за этого генерирующие компании переходили на получение энергии от теплоэлектростанций, которые работают на газе — цены на него также росли, пишет «Коммерсантъ».

В диспетчере энергосистемы, «Системном операторе», пояснили изданию, что зимой обычно на плановом ремонте находятся два-три блока АЭС, и в этом декабре действительно было «нехарактерное наложение» ремонтов, но в короткий промежуток времени.

«Ъ» отмечает, что, по данным регуляторов, этот период закончился и цены стали падать.