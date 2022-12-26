ФСБ назвала в числе убитых украинских диверсантов сапера «Не пей пиво»

ФСБ назвала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Брянской областью, все они были гражданами Украины. Информацию РБК передали в Центре общественных связей ведомства. Спецслужба также опубликовала фотографии двоих из участников диверсионной группы.

В нее входили:

Юрий Горовец (1988 года рождения), позывной «Святоша», командир группы;

Максим Михайлов (1990 года рождения), позывной «Не пей пиво», специальность — сапер;

Тарас Карпюк (1984 года рождения), позывной «Тарасий», специальность — сапер;

Богдан Лягов (2003 года рождения), позывной «Аполлон».

Речь идет о четырех диверсантах, которые 25 декабря пытались проникнуть в Брянскую область через границу. Сотрудники ФСБ уничтожили их «в результате боестолкновения». По данным спецслужбы, с собой у диверсантов были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer с боеприпасами. Также у них нашли четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. В регионе действует средний уровень реагирования, введенный указом президента Владимира Путина. Этот уровень предполагает усиление охраны общественного порядка, территориальную оборону и другие защищающие меры. Также в Брянской области действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили 20 декабря на 15 суток.