В Херсонской области задержали восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ

Херсонская область (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

С начала декабря в Херсонской области были задержаны восемь человек, подозреваемых в пособничестве украинской армии. Они готовились совершать диверсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали 8 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — говорится в сообщении ведомства.

Также полицейскими было изъято 324 единицы оружия из незаконного оборота, среди которых 304 — охотничьи ружья. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли около 1150 снарядов и мин, 533 взрывателей и более 112 тыс. патронов.

21 декабря Госдума приняла закон о пожизненном наказании за содействие и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них. За склонение, вербовку или вовлечение в совершение этого преступления законом теперь будет предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 лет при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы.

Пособничество диверсиям определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также обещанием скрыть преступника. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и группа других депутатов.

В середине декабря в Бердянске задержали двух местных жителей, совершивших диверсии на железнодорожном полотне. В конце ноября ФСБ сообщала, что пресекла попытку диверсии «сторонников украинской националистической идеологии» в Воронежской области.