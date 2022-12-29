Три ребенка погибли во время пожара в частном доме под Иркутском

При пожаре в частном доме в поселке Маркова под Иркутском погибли трое несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Возгорание произошло утром 29 декабря в двухэтажном деревянном доме. Площадь пожара составила 72 кв. м. К 8:30 по местному времени (3:30 мск) спасатели ликвидировали открытое горение.

«До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние», — сказано в сообщении.

Региональная прокуратура сообщила, что в связи с инцидентом начала проверку «исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и защиты прав детей».

В ночь на 24 декабря в Кемерове загорелся частный дом, который нелегально использовался как приют для пожилых людей. В результате пожара погибли 22 человека.

Предварительной причиной возгорания называют неисправность угольного котла, который использовался для отопления помещения. МЧС сообщало, что в начале декабря в этот дом престарелых не пустили инспектора Госпожнадзора для инспекционной проверки.



Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц). Были арестованы два человека: организатор социального приюта Андрей Смирнов и инспектор Роман Плет, проверявший помещение. Смирнов признал вину, Плет — нет.