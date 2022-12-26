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Суд арестовал инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют

В Кемерово суд арестовал пожарного инспектора, который проверял сгоревший в Кемерово приют
Инспектор свою вину не признал, но выразил готовность полностью сотрудничать со следствием. По его словам, все необходимые действия для предотвращения гибели людей он предпринял в соответствии с инструкциями
Роман Плет
Роман Плет (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Суд арестовал до 24 февраля пожарного инспектора Романа Плета, который проверял частный социальный приют в Кемерово, где во время пожара погибли 22 человека, сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 24 февраля 2023 года», — объявил судья.

Следствие считает, что арест необходим, поскольку инспектор может повлиять на ход следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики.

Плет свою вину не признал. На суде он сказал, что предпринял все необходимые действия.

«Отправлялись все документы, уведомлялись органы прокуратуры. Мы хотели тоже от них увидеть какое-то реагирование, потому что это жилое помещение, а жилые помещения не имеет права проверять государственный пожарный надзор», — сказал инспектор.

Он подтвердил свою готовность сотрудничать со следствием и заверил, что не собирается покидать регион.

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Ранее суд также до 24 февраля арестовал организатора приюта Андрея Смирнова. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Смирнову грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На заседании суда он полностью признал вину.

Пожар в приюте для пожилых людей произошел в ночь на 24 декабря. По версии следствия, причиной стала неправильная эксплуатация отопительного котла. Погибли 22 человека, шестеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц).

Суд арестовал инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют
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