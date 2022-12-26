В Екатеринбурге женщина убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов», СК завел дело

В Екатеринбурге мать убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

Фото: СК РФ

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью троих детей, сообщил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Дело завели по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более малолетних), она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как пишут SHOT и «КП — Екатеринбург», 37-летняя женщина убила своих детей (мальчиков 15 и 10 лет и девочку пяти-шести месяцев), поскольку посчитала, что в них вселились бесы. SHOT опубликовал письмо, которое, по данным канала, написала мать погибших своему мужу. По ее словам, сыновей поразили «бесы, блуд и гордыня», а дочь «укусил змей-искуситель».

Канал и издание отмечают, что женщина после случившегося также отправила похожие сообщения своим родственникам.

Шульга рассказал, что «на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа», в которую входят следователи и криминалисты, они фиксируют следы преступления, после будут назначены экспертизы. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, правоохранительные органы будут выяснять, состояла ли семья на учете, почему она проживала в съемной квартире; опросят соседей и собственника квартиры. Он добавил, что мать — женщина 1985 года рождения, она была в декретном отпуске.