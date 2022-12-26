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Организатор сгоревшего приюта для пожилых в Кемерово признал вину

Организатор сгоревшего приюта для пожилых в Кемерово признал вину
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Андрей Смирнов — организатор социального приюта в частном доме в Кемерово, где при пожаре на прошлой неделе погибли 22 человека, — полностью признал свою вину, сообщил следователь на заседании по избранию меры пресечения, передает ТАСС.

«Ему предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — РБК)», — уточнил следователь. Смирнову грозит лишение свободы на срок до десяти лет. СК ходатайствует о его аресте на два месяца.

По версии следствия, причиной стала неправильная эксплуатация отопительного котла. «[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — зачитал следователь в суде показания владельца приюта.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Кемеровской области.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС о задержании пожарного инспектора Романа Плета, который участвовал в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста. Ему предъявили обвинение в халатности.

По словам собеседника агентства, в конце ноября прошлого года Плет провел в приюте профилактический визит, в ходе которого обнаружил нарушения пожарной безопасности. Профилактический визит не позволяет привлечь к ответственности за эти нарушения, но МЧС попросило прокуратуру организовать внеплановую проверку. Инспектор участвовал в ней как привлеченный специалист. Собеседник агентства указал, что в этом случае меры реагирования должна была принимать прокуратура, но не сказал, были ли они приняты. «Из-за отсутствия информации о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соцприюте МЧС стало добиваться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. В сентябре прокуратура отказалась согласовать его. В декабре она согласовала инспекционный визит, длительность которого не может превышать одного рабочего дня», — рассказал источник.

Как указывает ТАСС, в пресс-службе МЧС сообщали, что инспектор пришел на объект 7 декабря, но руководство приюта не пустило его в помещения. На собственника составили административный протокол.

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Пожар в частном приюте для пожилых произошел в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, шестеро пострадали, два из них находятся в тяжелом состоянии.

СК завел уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 238).

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