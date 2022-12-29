NASA и «Роскосмос» совместно примут решение о возвращении экипажа «Союза»

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжат изучать необходимость возвращения экипажа корабля «Союз МС-22», на котором произошла утечка охлаждающей жидкости и повышение температуры, сообщила «РИА Новости» представитель NASA Келли Хампфрис.

«NASA и «Роскосмос» продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы», — отметила она.

Таким образом Хампфрис ответила на вопрос о том, могут ли использовать корабль Crew Dragon американской компании SpaceX для возвращения некоторых космонавтов.

В состав экипажа запущенного к МКС 21 сентября «Союза МС-22» вошли россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Запуск проходил в рамках соглашением о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA.

В день запуска корабль состыковался с МКС. Миссия по плану должна пробыть на станции 188 суток. Однако в середине декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима, была выявлена утечка охлаждающей жидкости. Температура на корабле повысилась до 30 градусов, но «Роскосмос» отметил, что это не представляет риска для экипажа и его не нужно эвакуировать.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отмечал, что в данной ситуации представители «американского коллектива» на МКС «протянули руку помощи» российским коллегам, и указал, что такому поведению стоит поучиться «многим политикам».