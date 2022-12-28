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Захарова заявила, что премьер Эстонии доказала «расчеловечивание» Запада

Захарова после слов премьера Эстонии о беженцах заявила о «расчеловечивании» Запада
Кайя Каллас
Кайя Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что в стране не должно появиться общины из не говорящих по-эстонски украинских беженцев, доказывают «расчеловечивание» Запада, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Без вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», — написала она.

Накануне Каллас, говоря о проблемах, которые испытывают прибывшие в страну украинские беженцы при общении, заявила, что им стоит пройти курсы эстонского языка.

«Курсы эстонского языка — это тоже важно. Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого», — сказала премьер.

С февраля, по информации ERR, в Эстонию прибыло почти 60 тыс. украинских беженцев. Из них около 40 тыс. получили в стране временное убежище, уточнила Каллас. Она подчеркнула, что власти не собираются закрывать украинцам въезд.

В Эстонии действует закон о языке, позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание государственного языка или недостаточное владение им. Штрафы могут доходить до €640. За исполнением закона следит Языковая инспекция.

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Русский — второй по распространенности язык в Эстонии, по данным переписи населения конца 2021-го — начала 2022-го. Для 29% жителей он является родным, еще 38% владеют им как иностранным (всего 67%). По оценкам местного департамента статистики, в Эстонии живут около 300 тыс. взрослых граждан, родным языком которых не является эстонский.

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Эстония Украина беженцы Мария Захарова МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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