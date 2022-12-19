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Экономика ,  
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Путин подписал закон об увеличении МРОТ почти на тысячу рублей

Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 16 242 рублей
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб. с 1 января, документ размещен на портале правовой информации.

Сейчас МРОТ составляет 15 279 руб., то есть повышение составит более 6%.

Также этим законом приостановлено действие второй и четвертой части первой статьи закона № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в которых идет речь о методике расчета МРОТ. Согласно подписанному Путиным закону, в 2023 и 2024 году этот показатель будет исчисляться исходя из темпа роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом и должен будет превышать его на 3 п.п. О том, что власти намерены рассчитывать МРОТ и иные подобные показатели в «особом порядке», РБК сообщил в сентябре.

Последний раз МРОТ повышали в июне, рост составил 10%. На ту же величину вырос и прожиточный минимум на душу населения, он составил 13 919 руб.

В ноябре Путин поручил правительству до 15 января будущего года представить предложения по ускоренному росту МРОТ и «дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения».

Повышение МРОТ на 2023 год Государственная Дума одобрила 7 декабря, а Совет Федерации — 15-го.

Теги
Владимир Путин МРОТ увеличение МРОТ
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