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Голикова назвала сроки подачи документов на единое пособие офлайн

Татьяна Голикова: заявление на единое пособие офлайн можно будет подать с 9 января
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Подать заявление на единое ежемесячное пособие для семей с доходами ниже регионального прожиточного минимума очно можно с 9 января 2023 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства.

«В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ начиная с 9 января 2023 года. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января», — сказала Голикова.

 В электронном виде, через портал госуслуг, подать заявление на пособие можно с 28 декабря.

Она также рассказала, что пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде, который заработает с 1 января. Правила назначения выплат на детей до трех лет будут унифицированы, что позволит получать их всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка. 

Размер пособия на детей будет рассчитан в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Голикова уточнила, что в среднем по России размер выплат составит от 7 тыс. до 14 тыс. руб. 

Премьер Михаил Мишустин 19 декабря подписал постановление о порядке назначения и выплаты пособия. 

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Президент Владимир Путин установил единое пособие малообеспеченным семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка 21 ноября. Это подразумевает ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет, пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Как ранее говорила Голикова, благодаря новой мере «в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен и которые составляли в некоторых регионах страны 100‒150 руб.».

Теги
пособие Татьяна Голикова Дети социальные выплаты
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