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В США потребовали от Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Конгрессмены внесли резолюцию с призывом к Байдену добиваться исключения России из СБ ООН
Конгресмены Коэн и Уилсон указали, что российская спецоперация на Украине «нарушает цели и принципы ООН», в связи с чем страну необходимо исключить из Совбеза организации. МИД России утверждал, что сделать это невозможно
Фото: Li Muzi / Zuma / ТАСС
Фото: Li Muzi / Zuma / ТАСС

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE), внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН, сообщает Foreign Policy.

В частности, Коэн и Уилсон заявили, что проводимая Россией специальная военная операция «нарушила цели и принципы ООН», в связи с чем добиваются от американской администрации «шагов, нацеленных на ограничение привилегий России в ООН».

Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, которые «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе».

Согласно ст. 23 устава ООН, Совет Безопасности состоит из пятнадцати постоянных членов, среди которых представлена Россия, как правоприемница СССР. Лишить страну постоянного членства без внесения изменений в устав — невозможно.

После начала спецоперации на Украине исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН несколько раз просил украинский лидер Владимир Зеленский. Также украинский президент заявлял, что Россия не должна быть представлена и в составе Генассамблеи.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии. «Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — утверждала дипломат.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США ООН Совбез ООН санкции Конгресс США резолюция
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