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Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине

Вопрос об участии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании ситуации на Украине «не стоит». Так она в интервью Corriere della Sera ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Меркель сказала, что этот конфликт «когда-нибудь» закончится переговорами. При этом она отметила: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой».

Экс-канцлер также подтвердила свою позицию по минским договоренностям, ранее озвученную в интервью Zeit. «Мы все знали, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время», — сказала она.

В предыдущем интервью бывший канцер заявила, что соглашения заключались, чтобы «дать время Украине», которая с 2014 года «стала сильнее». На тот момент «Путин мог легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас, указала Меркель.

Ее слова вызвали критику со стороны российских властей и некоторых европейских политиков. Так, президент Владимир Путин назвал их неожиданными и разочаровывающими, отметив, что это заявление свидетельствует о правильности решения о проведении военной операции на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков согласился с тем, что минские соглашения «тянули время».

Президент Сербии Александр Вучич счел слова Меркель поводом для недоверия, а также сказал, что это заявление кардинально меняет отношение к ситуации вокруг Украины, складывающейся с 2014 года. В то же время, подчеркнул он, «это не может изменить того, кто на кого напал».

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После начала спецоперации на Украине Меркель осудила действия России, назвав эту ситуацию «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания». Тогда она допускала возможное участие в урегулировании конфликта, указывая, что пока об этом ее власти Германии не просили.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в начале июня. Она отметила, что не планирует связываться с Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».

После ей не раз предлагали стать посредником в урегулировании конфликта. В частности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, предлагая это, подчеркивал, что Меркель — одна из немногих людей, «которые слишком хорошо знают Путина». Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони говорил, что может стать посредником в этой ситуации совместно с экс-канцлером Германии.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

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Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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