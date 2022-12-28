Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине

Вопрос об участии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании ситуации на Украине «не стоит». Так она в интервью Corriere della Sera ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Меркель сказала, что этот конфликт «когда-нибудь» закончится переговорами. При этом она отметила: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой».

Экс-канцлер также подтвердила свою позицию по минским договоренностям, ранее озвученную в интервью Zeit. «Мы все знали, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время», — сказала она.

В предыдущем интервью бывший канцер заявила, что соглашения заключались, чтобы «дать время Украине», которая с 2014 года «стала сильнее». На тот момент «Путин мог легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас, указала Меркель.

Ее слова вызвали критику со стороны российских властей и некоторых европейских политиков. Так, президент Владимир Путин назвал их неожиданными и разочаровывающими, отметив, что это заявление свидетельствует о правильности решения о проведении военной операции на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков согласился с тем, что минские соглашения «тянули время».

Президент Сербии Александр Вучич счел слова Меркель поводом для недоверия, а также сказал, что это заявление кардинально меняет отношение к ситуации вокруг Украины, складывающейся с 2014 года. В то же время, подчеркнул он, «это не может изменить того, кто на кого напал».

После начала спецоперации на Украине Меркель осудила действия России, назвав эту ситуацию «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания». Тогда она допускала возможное участие в урегулировании конфликта, указывая, что пока об этом ее власти Германии не просили.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель в начале июня. Она отметила, что не планирует связываться с Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».

После ей не раз предлагали стать посредником в урегулировании конфликта. В частности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, предлагая это, подчеркивал, что Меркель — одна из немногих людей, «которые слишком хорошо знают Путина». Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони говорил, что может стать посредником в этой ситуации совместно с экс-канцлером Германии.