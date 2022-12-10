Вучич счел слова Меркель о «Минске» сигналом для недоверия

Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», меняют отношение к ситуации вокруг страны. Они стали сигналом для Сербии, кому доверять нельзя, заявил президент Вучич

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», кардинально меняют отношение к ситуации вокруг Украины, складывающейся с 2014 года, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению, передает Srbja Danas.

Сербский президент подчеркнул, что очень ценит Меркель, но ее заявление стало «почти невероятным». Он также напомнил, что экс-президент Петр Порошенко говорил, что Киев никогда не стремился выполнять минские соглашения.

«Это кардинально меняет дело в политическом смысле. Это четкий сигнал для меня, что я не должен доверять. Если они могли играть с кем-то, кто сильнее нас, и обманывать их (Россию) <...> Но мы с 2012 года использовали время лучше, чем некоторые другие» — сказал Вучич, отметив, что это сталнет уроком для Сербии.

В то же время, добавил он, «это не может изменить того, кто на кого напал».

Речь идет об интервью Меркель газете Zeit от 7 декабря. Она отвечала на вопрос, считает ли правильной политику в отношении России, учитывая, что та в итоге ввела войска на Украину. Экс-канцлер предложила вспомнить, какие были альтернативы ее политике, отметив, что вступить в НАТО ни Украина, ни Грузия не имели возможности, а последствия такого шага не были учтены.

Она добавила, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине». Меркель уверена, что в те годы «Путин мог легко захватить» страну, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не нынешняя Украина», — подчеркнула политик.

Ее слова вызвали критику со стороны российских властей. Так, президент Владимир Путин назвал их неожиданными и разочаровывающими, отметив, что это заявление свидетельствует о правильности решения о проведении военной операции на Украине.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель). Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

Порошенко на момент подписания минских соглашений был президентом Украины. В 2019 году он говорил, что лично писал текст договоренностей вместе с Меркель. В середине июня в интервью признанному СМИ-иноагентом «Радио Свобода» бывший украинский президент сказал, что задачей Киева при подписании минских соглашений было «избежать войны».

«Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим и сейчас. Наша задача была — отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войны, выбить себе восемь лет для того, чтобы восстановить экономический рост, построить мощь вооруженных сил. Это была первая задача, и она достигнута», — заявил он.