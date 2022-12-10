Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира Спорт, 00:04
Кейн не забил пенальти в проигранном Франции матче. Что происходит на ЧМ Спорт, 00:04
Самый «грязный» матч в истории ЧМ. Что разозлило Месси Спорт, 00:00
Вучич счел слова Меркель о «Минске» сигналом для недоверия Политика, 10 дек, 23:58
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 10 дек, 23:23
В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов Общество, 10 дек, 23:02
Рогов заявил о двух погибших при обстреле ВСУ гостиницы в Мелитополе Политика, 10 дек, 22:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 10 дек, 22:39
При взрыве на острове Джерси погибли три человека Общество, 10 дек, 22:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 дек, 22:05
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10 дек, 22:03
Англия — Франция. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 10 дек, 22:00
Дмитрий Медведев представил «классный финал ЧМ без вражеских стран» Спорт, 10 дек, 21:55
Бастрыкин поручил проверить надругательство над флагом России в Финляндии Политика, 10 дек, 21:47
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Вучич счел слова Меркель о «Минске» сигналом для недоверия

Президент Сербии Вучич: слова Меркель о минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», меняют отношение к ситуации вокруг страны. Они стали сигналом для Сербии, кому доверять нельзя, заявил президент Вучич
Вучич счел слова Меркель о «Минске» сигналом для недоверия

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», кардинально меняют отношение к ситуации вокруг Украины, складывающейся с 2014 года, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению, передает Srbja Danas.

Сербский президент подчеркнул, что очень ценит Меркель, но ее заявление стало «почти невероятным». Он также напомнил, что экс-президент Петр Порошенко говорил, что Киев никогда не стремился выполнять минские соглашения.

«Это кардинально меняет дело в политическом смысле. Это четкий сигнал для меня, что я не должен доверять. Если они могли играть с кем-то, кто сильнее нас, и обманывать их (Россию) <...> Но мы с 2012 года использовали время лучше, чем некоторые другие» — сказал Вучич, отметив, что это сталнет уроком для Сербии.

В то же время, добавил он, «это не может изменить того, кто на кого напал».

Речь идет об интервью Меркель газете Zeit от 7 декабря. Она отвечала на вопрос, считает ли правильной политику в отношении России, учитывая, что та в итоге ввела войска на Украину. Экс-канцлер предложила вспомнить, какие были альтернативы ее политике, отметив, что вступить в НАТО ни Украина, ни Грузия не имели возможности, а последствия такого шага не были учтены.

Она добавила, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине». Меркель уверена, что в те годы «Путин мог легко захватить» страну, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не нынешняя Украина», — подчеркнула политик.

Читайте на РБК Pro
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже

Ее слова вызвали критику со стороны российских властей. Так, президент Владимир Путин назвал их неожиданными и разочаровывающими, отметив, что это заявление свидетельствует о правильности решения о проведении военной операции на Украине.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

Порошенко на момент подписания минских соглашений был президентом Украины. В 2019 году он говорил, что лично писал текст договоренностей вместе с Меркель. В середине июня в интервью признанному СМИ-иноагентом «Радио Свобода» бывший украинский президент сказал, что задачей Киева при подписании минских соглашений было «избежать войны».

«Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим и сейчас. Наша задача была — отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войны, выбить себе восемь лет для того, чтобы восстановить экономический рост, построить мощь вооруженных сил. Это была первая задача, и она достигнута», — заявил он.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Вучич Ангела Меркель Минские соглашения доверие
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Путин посчитал слова Меркель неожиданными и назвал верным решение об СВО
Политика
Постпред России счел слова Меркель о «Минске» прояснением позиции Запада
Политика
Песков согласился с Меркель в оценке предназначения минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter