Захарова процитировала Высоцкого в ответ на переименование улицы в Изюме

Захарова отреагировала на переименование улицы Высоцкого в Изюме словами из его песни

Переименовавшие улицу Владимира Высоцкого в Изюме в улицу основателя Apple Стива Джобса, вероятно, не простили артисту «пророческие строки» из песни «Диалог у телевизора», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — написала она в своем телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию российских и советских названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников. Летом украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

Так, в Изюме 27 декабря переименовали 19 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. За два дня до этого в Кременчуге (Полтавская область Украины) переименовали улицу Молодогвардейцев в улицу Романа Шухевича. Летом власти Киева утвердили переименование уже 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией, всего на голосование было вынесено 296 объектов.