В Киеве переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц и площадей

На Украине после начала спецоперации активизировался процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР. В Киеве уже решили переименовать почти сто улиц и площадей, в Одессе готовятся дать новые имена 200 топонимам

Лондонская улица в Киеве (Фото: Wikimedia Commons)

Депутаты Киевсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — написал он.

Кличко предупредил, что процесс переименования улиц в Киеве еще не завершен и будет продолжен.

Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:

улица Маршала Малиновского получила название улица Героев полка «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен);

площадь Тульская — площадь Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России);

улица Карла Маркса — улица Гуцульская;

улица Питерская — улица Лондонская;

улица Мичурина — улица Морских Пехотинцев;

улица Ростовская — улица Луцкая.

В тот же день одесские власти заявили, что готовятся к переименованию более 200 связанных с Россией или СССР топонимов в городе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Одессы.

Читайте на РБК Pro Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro «Ненасильственное общение»: читаем любимую книгу гендиректора Microsoft «Ненасильственное общение»: читаем любимую книгу гендиректора Microsoft Саммари Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи

«Прошло заседания историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, на котором мы завершаем процесс дерусификации согласно законодательству Украины. На сегодняшний день таких названий больше 200», — заявил глава комиссии Павел Вугельман.

По его словам, комиссия создала постоянно действующую рабочую группу, которая изучает вопросы переименования улиц и площадей.

Вугельман уточнил, городские власти разработали интерактивную карту, на которой указаны улицы, которые планируют переименовать, а также новые названия для них, которые предложат рассмотреть депутатам городского совета Одессы.

Кампания по переименованию связанных с Россией топонимов в городах Украины продолжается уже несколько месяцев, снесено несколько памятников, в том числе Александру Пушкину.