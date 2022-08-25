В Киеве переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц и площадей
Депутаты Киевсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — написал он.
Кличко предупредил, что процесс переименования улиц в Киеве еще не завершен и будет продолжен.
Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:
- улица Маршала Малиновского получила название улица Героев полка «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен);
- площадь Тульская — площадь Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России);
- улица Карла Маркса — улица Гуцульская;
- улица Питерская — улица Лондонская;
- улица Мичурина — улица Морских Пехотинцев;
- улица Ростовская — улица Луцкая.
В тот же день одесские власти заявили, что готовятся к переименованию более 200 связанных с Россией или СССР топонимов в городе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Одессы.
«Прошло заседания историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, на котором мы завершаем процесс дерусификации согласно законодательству Украины. На сегодняшний день таких названий больше 200», — заявил глава комиссии Павел Вугельман.
По его словам, комиссия создала постоянно действующую рабочую группу, которая изучает вопросы переименования улиц и площадей.
Вугельман уточнил, городские власти разработали интерактивную карту, на которой указаны улицы, которые планируют переименовать, а также новые названия для них, которые предложат рассмотреть депутатам городского совета Одессы.
Кампания по переименованию связанных с Россией топонимов в городах Украины продолжается уже несколько месяцев, снесено несколько памятников, в том числе Александру Пушкину.