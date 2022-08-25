В Киеве переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц и площадей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 16:07
В Москве по делу о гостайне арестовали обвиняемую в шпионаже в Албании Политика, 21:11
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
В ДНР сообщили об обстреле территории «Стирола» в Горловке Политика, 20:53
Путин поручил до 15 ноября утвердить планы развития по жилью и ЖКХ Недвижимость, 20:47
Анчелотти признали лучшим тренером года по версии УЕФА Спорт, 20:43
В Киеве переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц и площадей Политика, 20:40
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 20:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин поручил расширить ипотеку на возведение жилья своими силами Недвижимость, 20:38
В России заблокировали новостной агрегатор экс-главы «Яндекс.Новостей» Политика, 20:35
В Москве за двое суток похолодает на 20 градусов Общество, 20:27
Главный тренер «Химок» не полетел на матч с «Сочи» из-за простуды Спорт, 20:24
Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян Life, 20:22
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 20:14
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц и площадей

На Украине после начала спецоперации активизировался процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР. В Киеве уже решили переименовать почти сто улиц и площадей, в Одессе готовятся дать новые имена 200 топонимам
Лондонская улица в Киеве
Лондонская улица в Киеве (Фото: Wikimedia Commons)

Депутаты Киевсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — написал он.

Кличко предупредил, что процесс переименования улиц в Киеве еще не завершен и будет продолжен.

Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:

  • улица Маршала Малиновского получила название улица Героев полка «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен);
  • площадь Тульская — площадь Героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России);
  • улица Карла Маркса — улица Гуцульская;
  • улица Питерская — улица Лондонская;
  • улица Мичурина — улица Морских Пехотинцев;
  • улица Ростовская — улица Луцкая.

В Закарпатской области улицу Толстого переименовали в честь Джонсона
Политика
Борис Джонсон

В тот же день одесские власти заявили, что готовятся к переименованию более 200 связанных с Россией или СССР топонимов в городе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Одессы.

Читайте на РБК Pro
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Win McNamee / Getty Images Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача
Инструкции
Pro
«Ненасильственное общение»: читаем любимую книгу гендиректора Microsoft
Саммари
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи

«Прошло заседания историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, на котором мы завершаем процесс дерусификации согласно законодательству Украины. На сегодняшний день таких названий больше 200», — заявил глава комиссии Павел Вугельман.

По его словам, комиссия создала постоянно действующую рабочую группу, которая изучает вопросы переименования улиц и площадей.

Вугельман уточнил, городские власти разработали интерактивную карту, на которой указаны улицы, которые планируют переименовать, а также новые названия для них, которые предложат рассмотреть депутатам городского совета Одессы.

Кампания по переименованию связанных с Россией топонимов в городах Украины продолжается уже несколько месяцев, снесено несколько памятников, в том числе Александру Пушкину.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Виталий Кличко Киев декоммунизация
Материалы по теме
В Закарпатской области улицу Толстого переименовали в честь Джонсона
Политика
В Праге предложили переименовать улицу маршала СССР Ивана Конева
Политика
На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter