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В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь командира УПА

Кременчуг, Украина
Кременчуг, Украина (Фото: Wikipedia)

В Кременчуге Полтавской области Украины улицу Молодогвардейцев переименовали в улицу Романа Шухевича — главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана в России экстремистской и запрещена), сообщается на сайте городского совета.

Улица Молодогвардейцев, по данным «Яндекс.Карт», находится в Автозаводском районе города и состоит из двух отрезков длиной около 600 м и 400 м.

Шухевич родился в 1907 году в Краковце (сейчас это поселок во Львовской области Украины, тогда — территория Австро-Венгрии). Он «с юных лет» «интересовался вопросами националистического толка», говорится в сообщении горсовета. В 1929-м вступил в Организацию украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), в 1930-х годах находился в концлагере и польской тюрьме.

С 1940-го, как указали в горсовете, «вел активную борьбу с фашистскими войсками», в 1943-м стал «главным командиром УПА», которая была частью ОУН, и до своей смерти в 1950-м руководил борьбой организации с большевиками и немцами, сказано в сообщении.

На Украине после начала спецоперации во многих городах меняют названия улиц, связанные с Россией или СССР. В конце ноября в Виннице улицу Льва Толстого переименовали в Степана Бандеры, лидера ОУН. Некоторые улицы называют в честь западных политиков — в июле в городе Хуст Закарпатской области имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона также получила улица, которая раньше называлась именем Льва Толстого.

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