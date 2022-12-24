В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС Политика, 17:28
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 17:24
Что известно об арендаторе сгоревшего дома престарелых в Кемерово. Видео Общество, 17:23
Бывший генсек РФС назвал переход в Азию «коллективным харакири» Спорт, 17:20
Грабитель украл у экс-тренера Бразилии украшение и раскритиковал за ЧМ Спорт, 17:17
Как наладить документооборот на удаленке: нетривиальный сервис РБК и Trivio, 17:02
В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина Политика, 17:00
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Дубль Миронова принес московскому «Динамо» четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 16:54
ВВС США и Канады пообещали отследить маршрут Санты во время снежной бури Общество, 16:46
Главой Кипрской православной церкви избран митрополит Пафский Общество, 16:40
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 16:37
Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина Политика, 16:29
Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье Политика, 16:23
Минобороны России сообщило о гибели «иностранных наемников» ВСУ Политика, 16:10
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина

Харьковский облсовет переименовал русский театр имени Пушкина
Фото: Харківський академічний драматичний театр
Фото: Харківський академічний драматичний театр

В Харькове переименовали Академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина — из названия убрали слово «русский» и имя поэта. Об этом сообщила депутат областного совета Галина Куц в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала Куц. За переименование проголосовал 81 депутат из 104.

Как сообщает новостной сайт «Харьков Times», это не первая попытка переименовать театр: 1 декабря депутаты в режиме онлайн должны были рассмотреть вопрос о смене названия учреждения, но по техническим причинам сессия не состоялась.

После начала российской военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, а также демонтажу памятников. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого». В частности, памятники русскому поэту и писателю Александру Пушкину также были снесены во многих городах Украины.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Александр Пушкин театр Украина Харьков переименование
Материалы по теме
В Одесской области переименуют улицы Пушкина и Гагарина
Политика
В Винницкой области переименовали улицу Бандеры
Политика
На Украине переименуют названный в честь советского генерала город
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter