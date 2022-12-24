В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина

Фото: Харківський академічний драматичний театр

В Харькове переименовали Академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина — из названия убрали слово «русский» и имя поэта. Об этом сообщила депутат областного совета Галина Куц в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала Куц. За переименование проголосовал 81 депутат из 104.

Как сообщает новостной сайт «Харьков Times», это не первая попытка переименовать театр: 1 декабря депутаты в режиме онлайн должны были рассмотреть вопрос о смене названия учреждения, но по техническим причинам сессия не состоялась.

После начала российской военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию «российских» названий топонимов и других объектов, а также демонтажу памятников. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого». В частности, памятники русскому поэту и писателю Александру Пушкину также были снесены во многих городах Украины.