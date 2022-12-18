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«Укрэнерго» назвало условия аварийного отключения электроэнергии

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

«Укрэнерго» установило лимиты потребления электроэнергии в разных областях страны, в случае их превышения могут возникнуть аварийные отключения. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«Всем облэнерго донесены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Как заявили в «Укрэнерго», сейчас идет процесс восстановления подачи электричества после вчерашних обстрелов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в нескольких районах столицы и о работе ПВО. «Укрэнерго» ввело в городе режим экстренного отключения света. Электроснабжение в столице уже полностью восстановлено. Ранее о его восстановлении сообщили власти Харькова.

В Минобороны России объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Удары по энергетике последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за этим стоят спецслужбы Украины.

Теги
электроснабжение Украина «Укрэнерго» Военная операция на Украине
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