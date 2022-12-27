Правительство проверит расходы на нужды спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребности вооруженных сил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», — сказал Мишустин. По его словам, позднее власти проверят и другие направления расходования средств, выделенных на нужды специальной военной операции.

Координационный совет был создан 21 октября по указу Владимира Путина. Президент объяснил необходимость этого органа тем, что задачи, связанные с военными действиями, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

Мишустин заявил, что совет будет формировать и следить за выполнением целевых заданий по всем ключевым направлениям: поставка военным оборудования и техники, строительные работы и транспорт.

В конце октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022 году расходы на оборону, по оценке Минфина на 1 сентября, составят 4,68 трлн руб. В бюджете на 2023–2025 годы на следующий год на оборону и безопасность предусмотрено 9 трлн руб.