Минфин в ноябре потратил ₽300 млрд из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Минфин в ноябре потратил ₽300 млрд из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

По состоянию на 1 декабря объем ФНБ составил 11,389 трлн руб., или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, а объем ликвидных активов фонда — 7,6 трлн руб., или 5,7% ВВП

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин России в ноябре израсходовал 300 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, сообщается на сайте ведомства.

«В ноябре 2022 года <...> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 330,1 млн евро, 1 686,0 млн фунтов стерлингов и 78 506,5 млн японских иен была реализована за 300 000,0 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 декабря объем ФНБ составил 11,389 трлн руб., или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, а объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) — 7,6 трлн руб. (5,7% ВВП, прогнозируемого на этот год).

Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дефицит российского бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП. Чтобы минимизировать расходы ФНБ, ведомство собирается сфокусироваться на использовании облигаций федерального займа (ОФЗ). В конце сентября Минфин ожидал дефицит в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП.

В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину направить на покрытие дефицита бюджета 1 трлн руб. из ФНБ. Средства, в частности, должны пойти на исполнение социальных обязательств и замещение государственных заимствований, погашение госдолга и предоставление бюджетных кредитов регионам.

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023–2025 годы. Дефицит в нем в 2023 году прогнозируется на уровне 2,93 трлн руб., или 2% ВВП, а к 2025 году должен снизиться до 1,26 трлн руб., или 0,7% ВВП.