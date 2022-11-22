Бюджет приняли во втором чтении с поправками на ₽800 млрд в 2023 году

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2023–2025 годы. Правительство и депутаты предложили перераспределить более 800 млрд руб. в следующем году, а всего на три года они пересмотрели расходы на 2 трлн руб.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Правительство и депутаты Госдумы ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы предложили перераспределить около 2 трлн руб., из них 810 млрд руб. — в бюджете на следующий год. Основную часть принятых поправок на 2023 год — на 750 млрд руб. — инициировал кабинет министров, на остальные 58,9 млрд руб. — депутаты и сенаторы.

За принятие бюджета во втором чтении с учетом изменений проголосовали 328 депутатов, против — 78. В третьем чтении законопроект рассмотрят в Госдуме 24 ноября. Затем он будет передан для рассмотрения в Совете Федерации.

В частности, перераспределены были расходы на поддержку военнослужащих, развитие транспортной инфраструктуры, сельских территорий. Общие объемы ассигнований по сравнению с проектом бюджета, принятым в первом чтении, не меняются: чуть более 29 трлн руб. ежегодно. РБК собрал ключевые изменения.

На что перераспределили бюджетные средства

Поддержка военнослужащих

В открытой части бюджета увеличилось финансирование федерального проекта «Развитие инфраструктуры Министерства обороны»: добавлено 54,5 млрд руб. в 2023 году, 82 млрд — в 2024-м и 79,7 млрд — в 2025-м. Эти средства выведены из закрытой части расходов бюджета. Здесь предусмотрены расходы на обустройство военных городков и финансирование военных госпиталей. Кроме того, 2,9 млрд руб. выделено на комплекс мероприятий «Участие воинских формирований Вооруженных сил РФ в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Помимо этого, были открыты 41,2 млрд руб., предусмотренные на финансирование силовых ведомств и правоохранительных органов. Из них почти 19 млрд руб. предусмотрено для Национальной гвардии, 12,9 млрд — органов внутренних дел, 3,6 млрд — органов прокуратуры, 4,5 млрд — Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 1,2 млрд руб. — Следственного комитета.

Финансирование транспортной сферы

Более чем вдвое увеличен объем господдержки государственной компании «Автодор» — на 30 млрд руб. в 2023 году, 13,3 млрд — в 2024-м и 18,3 млрд — в 2025-м.

Финансирование развития региональной и местной дорожной сети в 2023 году также будет увеличено вдвое — на 29,1 млрд руб. в следующем году.

Почти 9 млрд руб. добавлено на развитие электрического наземного транспорта. Финансирование федпроекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» дополнено 3 млрд руб. и 16,1 млрд в 2023-м и 2024 годах соответственно. На федеральный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» будет направлено дополнительно 2,4 млрд руб. в 2023 году.

Сельские территории, образование, цифровое неравенство

На федеральный проект «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» перераспределено 11,8 млрд руб. в 2023 году и 20,4 млрд в 2024 году. Еще 2,5 млрд руб. дополнительно направят на организацию профобучения и дополнительного профобразования, 2,7 млрд — на модернизацию центров занятости, что коснется 17 регионов страны.

Для программы комплексного развития сельских территорий предусмотрено дополнительное выделение 8 млрд руб. в следующем году — в том числе на мелиорацию сельскохозяйственных земель и на поддержку научно-технических проектов АПК.

На 8 млрд руб. увеличивается финансирование программы устранения цифрового неравенства, что позволит обеспечить подключение 1800 малых населенных пунктов к интернету. Почти столько же средств перераспределено и на поддержку отдельных категорий граждан с помощью социального контракта.

Также принятыми поправками предусмотрено увеличение финансирования Счетной палаты — на 1,6 млрд в 2023 году и на 1,7 млрд в 2024-м и 2025-м годах. Кроме того, по 3,5 млрд руб. ежегодно с 2023 по 2025 год будет перенаправлено на федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности».

Какие добавлены текстовые статьи

Поправками в текст законопроекта о бюджете Минфин получит право в 2023 году выпускать так называемые замещающие облигации в рублях номинальной стоимостью до 800 млрд руб. (эквивалент $13 млрд по текущему курсу) для обмена их на валютные еврооблигации «по согласованию с их владельцами». С лета Минфин обслуживает свои евробонды в рублях, поскольку санкции не позволяют выплачивать в долларах или евро. Обмен может быть проведен только на бумаги с равными или более длительными сроками погашения.

Еще одна поправка уточняет, что до 94 млрд руб., зарезервированных в бюджете на 2023 год, могут быть распределены на реализацию решений президента и правительства «по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации», а также отдельных мероприятий в области национальной обороны, безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса и т.д.