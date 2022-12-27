Белоусов сообщил о страхе бизнеса выводить деньги из России

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Сейчас выводить деньги из России — это самый рискованный способ инвестиций, бизнес с этим согласен. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Самый рискованный вид инвестиций, который сейчас есть», — добавил Белоусов.

По словам Белоусова, на недавней встрече с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) представители бизнеса просили надежные способы вложения именно в России. «Здесь ситуация поменялась, такого не было даже полгода назад, когда санкции начались, такого четкого, акцентированного запроса, и нам здесь есть над чем с Банком России поработать», — сказал он.

Белоусов также выступил против дополнительных ограничений в торговле и инвестициях. По его словам, санкции уже введены со стороны западных стран, дополнительные ограничения будут контрпродуктивны.

«У бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более что когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных — это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать», — сказал он.

Жесткие санкции против России ввели после того, как президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Они коснулись не только физических лиц и компаний из России, но и целых отраслей экономики и финансовой системы страны. В частности, были заморожены $300 млрд резервов Банка России. Кроме того, Запад ввел потолок цен на российские энергоносители, нефть решено покупать за $60 за баррель, а газ — $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

В ЦБ в конце июля говорили, что на счетах более 5 млн россиян есть заблокированные активы. Только иностранные акции, принадлежащие физлицам, заблокированы более чем на 320 млрд руб., отмечал зампред Банка России Филипп Габуния.



