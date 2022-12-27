Путин сообщил, что ему удалось провести переговоры втроем с Пашиняном и Алиевым

Путин сообщил о трехстороннем разговоре с Пашиняном и Алиевым

Ильхам Алиев (Фото: Алексей Даничев / Reuters)

Президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге поговорил втроем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил сам российский лидер.

«Мы с вами вчера начали еще [разговор], и удалось втроем поговорить», — сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Пашиняном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о полноформатных трехсторонних переговорах. «На полях» общались все. Полноформатного общения [Путина, Алиева и Пашиняна] не было», — сказал Песков, передает «Интерфакс». Неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в Петербурге накануне.

Российский президент на встрече с Пашиняном назвал главным вопросом «урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения и все, что связано с Карабахом». «Как и договорились, обсуждаем все эти вопросы детально», — сказал Путин.

Пашинян в свою очередь заявил, что главный вопрос, требующий оперативного решения, — ситуация в Лачинском коридоре. Он напомнил, что дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Лачинский коридор — единственная дорога между непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией, 12 декабря армянский МИД сообщил о ее блокировке. В ведомстве заявили, что дорогу перекрыла группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В итоге жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение, заявили в Ереване.

Активисты объяснили свое присутствие требованием прекратить эксплуатировать природные ресурсы Нагорного Карабаха, имея в виду золотой рудник. Они потребовали «инспекции» азербайджанских официальных лиц на нем. МИД Азербайджана заявило, что дорога была перекрыта не азербайджанскими протестующими, а «миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. МИД России заявил, что власти Армении отказались от встречи с азербайджанской стороной для обсуждения подготовки мирного договора, которую планировали провести 23 декабря: армянские дипломаты объяснили решение тем, что российские миротворцы не выполнили договоренности об обеспечении беспрерывной работы Лачинского коридора.

Песков, комментируя слова Пашиняна, сказал, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал упреки в адрес миротворцев необоснованными.