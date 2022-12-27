Лавров заявил о стремлении США и НАТО уничтожить Россию

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США и другие страны НАТО хотят победить Россию «на поле боя», чтобы уничтожить страну, заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — сказал он.

Главным бенефициаром «горячего конфликта» Лавров считает Соединенные Штаты, которые стремятся извлечь из противостояния выгоду в экономическом и военно-стратегическом плане.

«Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», — полагает министр. Украину он обвинил в попытках вовлечь в конфликт страны НАТО и «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России».

О стремлении Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» еще в середине марта говорил президент страны Владимир Путин. Западным государствам не нужна «сильная и суверенная» Россия, отмечал он. «Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е — начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность», — утверждал президент, подчеркивая, что «тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас».

Москва начала спецоперацию в том числе для того, чтобы уничтожить антироссийский анклав, который создается на территории Украины и угрожает России, заявил Путин 1 сентября. В июле он предложил желающим победить Россию на поле боя «попробовать» это сделать.

После начала конфликта российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам и призывали к ним украинскую сторону. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия не демонстрирует заинтересованности в урегулировании конфликта переговорным путем. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Москва хочет не мира, а краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы.