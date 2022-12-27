Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Возгорание в нефтешахте в Коми локализовали Общество, 09:29
Лавров заявил о стремлении США и НАТО уничтожить Россию Политика, 09:23
Возможно ли дальнейшее падение рубля в 2023 году Pro, 09:14
Ефимов рассказал о планах реорганизации двух участков в Лефортово Город, 09:14
WSJ узнала, как частные больницы в США избегают бедных районов Общество, 09:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
В Макеевке после убийства семьи из восьми человек объявили план-перехват Политика, 09:07
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 09:06
В Минстрое назвали заказчиков строительных работ на новых территориях Бизнес, 09:03
Четвертый министр за два месяца покинул кабмин Японии из-за скандала Политика, 09:01
Глава «Дом.РФ» дал прогноз по ценам на жилье на 2023 год Недвижимость, 09:00
Путину и другим лидерам на саммите СНГ подарили кольца с поздравлениями Политика, 08:51
Что делать, чтобы налоговая проверка не принесла доначисления и штраф Pro, 08:46
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил о стремлении США и НАТО уничтожить Россию

Лавров: США и НАТО хотят победить Россию «на поле боя», чтобы уничтожить ее
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

США и другие страны НАТО хотят победить Россию «на поле боя», чтобы уничтожить страну, заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — сказал он.

Главным бенефициаром «горячего конфликта» Лавров считает Соединенные Штаты, которые стремятся извлечь из противостояния выгоду в экономическом и военно-стратегическом плане.

«Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», — полагает министр. Украину он обвинил в попытках вовлечь в конфликт страны НАТО и «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России».

О стремлении Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» еще в середине марта говорил президент страны Владимир Путин. Западным государствам не нужна «сильная и суверенная» Россия, отмечал он. «Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 1990-е — начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность», — утверждал президент, подчеркивая, что «тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас».

Москва начала спецоперацию в том числе для того, чтобы уничтожить антироссийский анклав, который создается на территории Украины и угрожает России, заявил Путин 1 сентября. В июле он предложил желающим победить Россию на поле боя «попробовать» это сделать.

Читайте на РБК Pro
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Самая кассовая игра и движок от VK: главное в видеоиграх за неделю
Почему евро может упасть к доллару в 2023 году
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться

После начала конфликта российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам и призывали к ним украинскую сторону. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия не демонстрирует заинтересованности в урегулировании конфликта переговорным путем. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Москва хочет не мира, а краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
НАТО США Сергей Лавров победа МИД Украина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров заявил, что в США угрожают устранить президента Путина
Политика
Лавров обвинил Киев в стремлении «столкнуть лбами» Россию и НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter