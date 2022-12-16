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В МИДе заявили о необходимости коррективов в зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин заявил о необходимости корректировки зерновой сделки
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В зерновую сделку необходимо внести коррективы, иначе Россия задастся вопросом о ее смысле, поскольку не все положения соглашения исполняются в равной мере. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

«Нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — задал вопрос Вершинин.

Он напомнил, что сделка заключалась «под разговоры, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире, мешает, чтобы голода не было в беднейших странах странах мира». В итоге же большая часть из 13 млн тонн продовольствия и зерна из Украины идет в развитые страны: Францию, Испанию, Нидерланды и Германию.«Поэтому корректировки нужны. И в том, что касается зерновых потоков в рамках этой сделки и в том, что касается освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, я обращаюсь прежде всего к западным представителям», — пояснил замглавы.

Вершинин отметил, что не все положения сделки выполняются в равном объеме. Он напомнил, что сделка, кроме разрешения на вывоз зерна из Украины, включает в себя разблокировку российского экспорта удобрений, однако в этой части реальных ощутимых сдвигов пока не видно.

Российские власти ранее неоднократно указывали на несоответствие выполнения сделки ее изначальным целям. Президент России Владимир Путин еще в начале сентября подчеркивал, что всего 3% от вывезенного из Украины продовольствия было направлено в беднейшие страны.

Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

17 ноября стороны сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение ключевым в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. В МИД России уточнили, что сделка продлевается автоматически, если у сторон нет возражений, а их не возникло. Москва напомнила о втором аспекте соглашения — устранении препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, этот вопрос должен быть решен в течение следующих 120 дней.

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