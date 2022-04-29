В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому

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В Виннице демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича. Видео опубликовало издание «Суспiльне Вiннiця» в Telegram.

На кадрах видно, что рабочие спилили скульптуру писателя с постамента и увезли на грузовике-манипуляторе. Каменная основа осталась на месте.

Решение о сносе памятника накануне приял Винницкий горсовет в рамках работы по «деколонизации» и избавления от «российского имперского наследия», следует из сообщения ведомства в Telegram. Это произошло после того, как 15 апреля жители города подали в горсовет петицию о сносе монумента.

В горсовете, обосновывая решение, заявили, что Горький называл украинский язык «наречием», поддерживал систему советских концлагерей и способствовал укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

Винницкий парк носил имя Горького с 1939 по 2020 год, памятник был установлен в 1968 году.

Кроме того, власти Винницы приняли решение вернуть Парку дружбы народов историческое название «Вишенский», а также переименовать улицу Московскую в Мариупольскую. Об этом сообщил глава города Сергей Моргунов в Telegram.

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Памятники советского времени на Украине начали активно сносить в 2014 году с целью «декоммунизации». После начала военных действий в феврале этого года, «декоммунизация» снова вошла в активную фазу. Так, например, в Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой, в Харькове — бюст маршала Георгия Жукова.