На востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Запорожской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины, следует из данных карты воздушных тревог. Сирены зазвучали в 11:02 по местному времени (12:02 мск).

Вскоре в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях сообщили об отбое тревоги.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. Тогда Российская армия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления страны в ответ на взрыв на Крымском мосту 8 октября и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Киев отрицал причастность к теракту на мосту.

Последний раз российские военные наносили массированный удар по энергообъектам Украины 16 декабря, о чем на следующий день сообщило Минобороны. После этого на Украине возникли проблемы с электричеством. В Киеве, Днепре и Харькове остановили работу метро, без электроэнергии остались города Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область.