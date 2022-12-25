По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных карты воздушных тревог.

В 14:26 по местному времени (15:26 мск) тревогу объявили в Киеве, затем в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и других областях. К 14:31 вся страна была в зоне воздушной тревоги.

Это уже второе ее объявление за день по всей стране. Первая была около 9:30 (10:30 мск), около 10:15 (11:15 мск) стали объявлять о прекращении тревоги.

Около 13:15 (14:15 мск) тревога звучала еще раз, но примерно на половине территории страны (восток и центр).

Перед последним на данный момент массированным ракетным ударом по территории Украины 16 декабря также звучала воздушная тревога во всех регионах.

В российском Минобороны заявили, что атаковали объекты «военного управления, оборонно-промышленного комплекса» и обеспечивающие их объекты энергетики, все назначенные цели были поражены. В ведомстве отметили, что удар позволил сорвать переброску «оружия и боеприпасов иностранного производства», заблокировать «выдвижение резервов в районы боевых действий», остановить работу оборонных предприятий.

«Укрэнерго» после удара объявило о чрезвычайной ситуации, так как потребление объединенной энергосистемы страны упало более чем на 50%, что означало наступление режима системной аварии (блэкаута).

Массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины продолжаются с начала октября. Первый был нанесен после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Из-за атак на Украине наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением.