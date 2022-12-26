Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Всех пропавших без вести после схода лавины в Австрии нашли живыми Общество, 13:37
В ДТП с троллейбусом и маршруткой в Йошкар-Оле пострадали 14 человек Общество, 13:34
Какая роль частных инвесторов и трансформации брокерского бизнеса сейчас РБК +, 13:32
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 13:30
В Думе объяснили, кого затронут повышенные налоги для уехавших Политика, 13:26
Кадыров пообещал «перещелкать» переданные Украине системы Patriot Политика, 13:22
В Японии пересмотрят запрет на обращение зарубежных стейблкоинов Крипто, 13:12
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Тегеран предупредил Киев о последствиях «угрожающих заявлений» Политика, 13:11
Минэкономразвития создаст «Карту туриста» для иностранцев Общество, 13:10
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 13:07
Самая кассовая игра и движок от VK: главное в видеоиграх за неделю Pro, 13:03
Песков объяснил «недружественностью» отказ Путина поздравлять Байдена Политика, 12:59
Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области Политика, 12:50
Власти Турции назвали россиян лидерами среди иностранцев по покупке жилья Недвижимость, 12:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области

Владимир Сальдо: эвакуированные жители Херсонщины начали возвращаться на левый берег
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Эвакуировавшиеся с левобережной части Херсонской области жители начали возвращаться в регион, заявил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

«В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань», — отметил он.

Люди возвращаются, «запускаются предприятия, запускаются торговые объекты», рассказал Сальдо. Статистику вернувшихся, по его словам, не ведут. Он уточнил, что за все время эвакуировались более 150 тыс. херсонцев.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре. В середине октября началась эвакуация жителей Херсона на левый берег реки. Сальдо объяснил это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать. Сальдо говорил, что многие эвакуируемые перебираются на левый берег Днепра, другие — переезжают в Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области.

31 октября власти Херсонской области решили расширить зону эвакуации и на левобережной части региона — на 15 км от Днепра. Сальдо объяснил это сохраняющейся угрозой подготовки Украиной массированного удара по Каховской ГЭС.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона: по его мнению, оборона правого берега Днепра бесперспективна из-за «ограниченности» района. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон вошли бойцы украинского спецназа.

Читайте на РБК Pro
Каково работать в бизнес-империи Марка Цукерберга — в 5 пунктах
Банки ЕС отказывают россиянам в обслуживании. Как защитить свои права
Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки
Почему евро может упасть к доллару в 2023 году

Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области
Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Херсонская область Владимир Сальдо эвакуация Херсон
Материалы по теме
В Херсонской области задержали восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ
Политика
Глава поселка в Херсонской области погиб при взрыве автомобиля
Политика
Первый замглавы Херсонской области пострадал при подрыве его автомобиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter