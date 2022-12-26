Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области

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Эвакуировавшиеся с левобережной части Херсонской области жители начали возвращаться в регион, заявил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

«В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алешки, в Голую Пристань», — отметил он.

Люди возвращаются, «запускаются предприятия, запускаются торговые объекты», рассказал Сальдо. Статистику вернувшихся, по его словам, не ведут. Он уточнил, что за все время эвакуировались более 150 тыс. херсонцев.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре. В середине октября началась эвакуация жителей Херсона на левый берег реки. Сальдо объяснил это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать. Сальдо говорил, что многие эвакуируемые перебираются на левый берег Днепра, другие — переезжают в Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области.

31 октября власти Херсонской области решили расширить зону эвакуации и на левобережной части региона — на 15 км от Днепра. Сальдо объяснил это сохраняющейся угрозой подготовки Украиной массированного удара по Каховской ГЭС.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона: по его мнению, оборона правого берега Днепра бесперспективна из-за «ограниченности» района. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон вошли бойцы украинского спецназа.