Путин наградил глав новых регионов «за защиту населения от агрессии»

Video

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды главам четырех новых российских регионов. Трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся 20 декабря, вел телеканал «Россия 24».

«Все ваши достижения — вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений», — сказал Путин, открывая церемонию.

Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили из рук Путина ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Главы новых регионов награждены «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

Ранее, 8 декабря, президент вручил в Кремле медали «Золотая звезда» 12 Героям России — военным и гражданским, проявившим «особое мужество и героизм». Награды получили в числе прочих космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, полковники Максим Стефанов и Сергей Демьяненко из 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны, а также начальник оперативного управления — замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозеров.